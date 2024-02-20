İstanbul İl Seçim Kurulu'ndan DEM Parti kararı

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 31 Mart Yerel Seçim takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerini bugün saat 17.00’ye kadar teslim etmesi gerekiyordu.

DEM Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni’nin adaylık başvurusunun saat 17.00'yi geçmesi nedeniyle İl Seçim Kurulu tarafından kabul edilmediği iddia edilmişti.

İddiaların ardından partiden yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık. Yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu spekülasyonları gidermenin sorumluluğu İl Seçim Kurulu'ndadır." ifadeleri kullanıldı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise "Aday listesinde kaza oldu, İstanbul aday başvurusunu saat 16.55'te yaptık. Konuyla ilgili seçim kuruluyla görüşülüyor." açıklamasında bulundu.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Cemal Fırat'tan da bir açıklama geldi. Fırat, "Listerlerde eksik vardı, saat 17.01'de teslim ettik. Bir dakikalık bir gecikme söz konusu ama evrakları teslim ettik" dedi.