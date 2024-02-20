İstanbul İl Seçim Kurulu'ndan DEM Parti kararı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM), İstanbul Büyükşehir Beldiye Başkan adaylığı başvurusunda geç kaldığı iddia edilmişti. İstanbul İl Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "DEM Parti'nin bavşurusu 16.55'te alındı, 17.14'te işlemler tamamlandı. DEM Parti İstanbul'da seçime giriyor" ifadelerine yer verildi.

İstanbul İl Seçim Kurulu'ndan DEM Parti kararı

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 31 Mart Yerel Seçim takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerini bugün saat 17.00’ye kadar teslim etmesi gerekiyordu. 

DEM Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni’nin adaylık başvurusunun saat 17.00'yi geçmesi nedeniyle İl Seçim Kurulu tarafından kabul edilmediği iddia edilmişti.

İddiaların ardından partiden yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık. Yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu spekülasyonları gidermenin sorumluluğu İl Seçim Kurulu'ndadır." ifadeleri kullanıldı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise "Aday listesinde kaza oldu, İstanbul aday başvurusunu saat 16.55'te yaptık. Konuyla ilgili seçim kuruluyla görüşülüyor." açıklamasında bulundu.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Cemal Fırat'tan da bir açıklama geldi. Fırat, "Listerlerde eksik vardı, saat 17.01'de teslim ettik. Bir dakikalık bir gecikme söz konusu ama evrakları teslim ettik" dedi.

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İddiaların ardından İstanbul İl Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "DEM Parti'nin bavşurusu 16.55'te alındı, 17.14'te işlemler tamamlandı." ifadelerine yer verildi.

TESLİM EDİLEN BAŞVURU BELGESİ DE PAYLAŞILDI

Öte yandan DEM Parti, sosyal medya hesabından İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylarının başvurusu için İl Seçim Kurulu'nun verdiği "alındı" belgesini kamuoyu ile paylaştı.

İstanbul İl Seçim Kurulu'ndan DEM Parti kararı - 1

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