İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Pozitif vaka oranımızda en düşük seviyeyi dün gördük

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, corona virüs salgınının başlangıcından bu yana İstanbul'da pozitif vaka oranında en düşük seviyenin dün görüldüğünü açıkladı.

DHA 05.06.2021 - 11:24

İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Pozitif vaka oranımızda en düşük seviyeyi dün gördük

İlişkili Haberler

4 Haziran 2021 corona virüs tablosu: 94 can kaybı,6 bin 169 yeni vaka

4 Haziran 2021 corona virüs tablosu: 94 can kaybı,6 bin 169 yeni vaka

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Salgının başlangıcından beri pozitif vaka oranımızda en düşük seviyeyi dün gördük. Hep birlikte başarıyoruz. Teşekkürler İstanbul. Rehavete kapılmadan, unutmadan... Covidi şehrimizden kovalım, gündemimizden çıkartalım" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA 5 MİLYON DOZ AŞI YAPILDI

Sağlık Bakanlığınca Covid-19'la mücadele kapsamında İstanbul'da uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 5 milyonu aştı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...