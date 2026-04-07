NTV İstanbul Haber Müdürü Yağız Şenkal, şüphelilerin bölgeye kamuflajlı bir şekilde geldiğini belirtti.

Çatışma yaklaşık 10 dakika sürdü. Saldırganların taktik kamuflajlı kıyafetler giydiği, sırt çantası taşıdıkları ve uzun namlulu silahla bölgeye geldiği belirlendi.

İKİ TERÖRİST KARDEŞ ÇIKTI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, teröristlerin kimliklerinin belirlendiğini söyledi. Saldırganların, İzmit'ten iki araçla İstanbul'a geldiğini söyleyen Çiftçi, "Tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu; 2’si kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir." bilgisini paylaştı.

İstanbul Valisi Gül, çatışma için "Provokasyon kokan bir hareket." dedi. Bölgede iş yerleri olduğuna dikkat çeken Gül, "Arka tarafta konsolosluk var ve yaklaşık 2,5 yıldır faaliyet yok. Herhangi bir diplomatik çalışan bulunmuyor. Yapı Kredi önünde yaşanan olayı inceliyoruz. Bir sadırgan öldürüldü. 2 saldırgan yaralı ele geçirildi." ifadelerini kullandı.