İstanbul İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 1 terörist öldürüldü, 2 terörist yaralı ele geçirildi
07.04.2026 12:38
Son Güncelleme: 07.04.2026 13:46
İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu bina önünde yaşanan çatışma anı.
İstanbul Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu yakında silahlı çatışma yaşanrdı, Çatışmada 1 terörist öldürüldü, iki terörist yaralı ele geçirildi. DEAŞ üyesi saldırganların bina önüne kamuflajlı kıyafetle geldiği ve uzun silahlar taşıdığı belirlendi. Konsolosluk uzun zamandır kapalıydı ve bina önünde sadece koruma amaçlı polisler bulunuyordu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, saldırganların İzmit'ten İstanbul'a geldiğini açıkladı.
İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde silahlı çatışma yaşandı. DEAŞ üyesi 3 terörist, İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu bina önüne gelerek polisle çatıştı. Polis ekipleri, 1 teröristi öldürdü, 2 terörist yaralı ele geçirildi. Konsolosluk 2,5 yıldır kapalıydı.
Saat 12 sıralarında başlayan çatışma yaklaşık 10 dakika sürdü. Bölgeye gelip polislere ateş açan 3 teröristen birisi öldürüldü, 2 terörist yaralı ele geçirildi. Çatışmada 2 polis yaralandı.
Saldırının ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
NTV İstanbul Haber Müdürü Yağız Şenkal, şüphelilerin bölgeye kamuflajlı bir şekilde geldiğini belirtti.
Çatışma yaklaşık 10 dakika sürdü. Saldırganların taktik kamuflajlı kıyafetler giydiği, sırt çantası taşıdıkları ve uzun namlulu silahla bölgeye geldiği belirlendi.
İKİ TERÖRİST KARDEŞ ÇIKTI
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, teröristlerin kimliklerinin belirlendiğini söyledi. Saldırganların, İzmit'ten iki araçla İstanbul'a geldiğini söyleyen Çiftçi, "Tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu; 2’si kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir." bilgisini paylaştı.
İstanbul Valisi Gül, çatışma için "Provokasyon kokan bir hareket." dedi. Bölgede iş yerleri olduğuna dikkat çeken Gül, "Arka tarafta konsolosluk var ve yaklaşık 2,5 yıldır faaliyet yok. Herhangi bir diplomatik çalışan bulunmuyor. Yapı Kredi önünde yaşanan olayı inceliyoruz. Bir sadırgan öldürüldü. 2 saldırgan yaralı ele geçirildi." ifadelerini kullandı.
İsrail Konsolosluğu, İstanbul'da iş merkezlerinin bulunduğu Levent'te yer alıyor.
Konsolosluk uzun zamandır kapalıydı ve bina önünde sadece koruma amaçlı polisler bulunuyordu. İsrail Konsolosluğu önünde Gazze savaşı sonrasında güvenlik önlemleri artırılmıştı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma başlatıldığını açıkladı.