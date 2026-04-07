İstanbul'da Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde silahlı çatışma çıktı. Çatışmada DEAŞ üyesi 1 terörist öldürüldü, 2 terörist ise yaralı ele geçirildi. Catışmada 2 polis hafif yaralandı.

Saldırıya siyasilerden sert tepkiler geliyor.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI: TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİMİZE GÖLGE DÜŞÜRMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adı ne olursa olsun tüm terör örgütlerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' hedefimize bu tür menfur saldırıların gölge düşürmesine asla izin vermeyeceğiz." mesajını verdiği açıklamasında olay anında müdahale eden polisleri tebrik etti, yaralı polisler içinse şifa diledi.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: TERÖRSÜZ TÜRKİYE'YE OLAN İNANCIMIZ ZAYIFLAMAYACAK

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, “Bu hain saldırı Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefimize olan inancımızı ve kararlılığımızı asla zayıflatamayacaktır.” sözleriyle tepkisini dile getirirken "Devletimiz, her türlü tehdide ve provokasyona karşı mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir." mesajını da verdi.

ÖMER ÇELİK: TERÖRE VE TERÖRİSTLERE GEÇİT VERMEYECEĞİZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, çatışmada yaralanan polislere geçmiş olsun dileklerini sunarak, “Allah kahraman polislerimizi korusun. Teröre ve teröristlere geçit vermeyeceğiz.” açıklamasında bulundu.

AK PARTİ BAŞKAN VEKİLİ ALA: TERÖR SALDIRISINI EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE LANETLİYORUM

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, “İstanbul’da gerçekleştirilen hain terör saldırısını en güçlü şekilde lanetliyorum. Terörle mücadelede devletimizin iradesi ve kararlılığı tamdır. Ülkemizin birliğini, beraberliğini ve güvenliğini hiçbir tehdit bozamayacaktır.” ifadeleriyle saldırıya tepki gösterirken yaralanan polisler için acil şifalar diledi.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ACAR: HUZURA KASTEDEN GİRİŞİM AMACINA ULAŞAMAYACAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, İstanbul'da polisleri hedef alan saldırıya ilişkin, "Saldırıda yaralanan polislerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Ülkemizin huzuruna kasteden hiçbir girişim amacına ulaşamayacaktır." ifadesini kullandı.

Acar, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İstanbul Levent'te meydana gelen saldırıda yaralanan polislerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Ülkemizin huzuruna kasteden hiçbir girişim amacına ulaşamayacaktır. Devletimiz tüm birimleriyle gelişmeleri hassasiyetle takip etmektedir. Bu süreçte spekülatif haberlere ve asılsız iddialara itibar edilmemesi, yalnızca ilgili kurumlarımızdan yapılacak açıklamaların dikkate alınması büyük önem taşımaktadır."

İSTANBUL VALİSİ GÜL: PROVOKASYON KOKAN BİR HAREKET

İstanbul Valisi Gül, çatışma için "Provokasyon kokan bir hareket." dedi. Bölgede iş yerleri olduğuna dikkat çeken Gül, "Arka tarafta konsolosluk var ve yaklaşık 2,5 yıldır faaliyet yok. Herhangi bir diplomatik çalışan bulunmuyor. Yapı Kredi önünde yaşanan olayı inceliyoruz. Bir saldırgan öldürüldü. 2 saldırgan yaralı ele geçirildi." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU: POLİSLERİMİZİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “İstanbul’da emniyet güçlerimize yönelik gerçekleştirilen hain saldırıda yaralanan iki kahraman polisimizin tedavileri hastanemizde devam etmektedir.” diyerek yaralanan polislere acil şifalar diledi.

BAKAN GÜRLEK: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, saldırıyla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Gürlek, "Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş; cumhuriyet savcılarımız ivedilikle olay yerine intikal ederek incelemelere başlamıştır." dedi.