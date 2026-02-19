Ramazan imsakiyesi banner
İstanbul-İzmir Otoyolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı

19.02.2026 02:10

Anadolu Ajansı

3 şeridi toprakla kaplanan otoyol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

AA

Turgutlu'da heyelan nedeniyle 3 şeridi toprakla kaplanan İstanbul-İzmir Otoyolu her iki yönde de trafiğe kapatıldı.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Manisa'nın Saruhanlı ile Turgutlu ilçeleri arasındaki kısmında toprak kayması meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye otoyol jandarma ekipleri sevk edildi.

 

Toprak kayması sonucu yolun 3 şeridi ulaşıma kapandı. Ekipler güvenlik amacıyla otoyolun her iki yönü de trafiğe kapattı. Bölgeye asayiş ve Karayolları ekipleri yönlendirilirken, kapanan yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

