İstanbul-İzmir Otoyolu'nda film gibi olay! Zırhlı araç kaza yaptı, 11 kilo altın ortadan kayboldu
22.01.2026 10:09
Son Güncelleme: 22.01.2026 10:28
Jandarma bölgede yaptığı çalışmada altınlardan bir ize ulaşamadı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda film gibi bir olay yaşandı. Bir kuyumcudan alınan altınları taşıyan zırhlı araç, Bursa'da kaza yaptı. Kazada araçta bulunan üç kişi yaralanırken, 11 kilogram altın ortadan kayboldu.
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda kaza yapan zırhlı araçtaki 11 kilogram altın kayboldu.
Kaza, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Karacabey geçişinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, altın sevkiyatı yapan zırhlı araç seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı.
Yol kenarına savrulan araç yaklaşık dört takla attıktan sonra durabildi.
Kazada araçta bulunan sürücü E.Ö. ve yolcular R.T. ile V.T. isimli görevli hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Lastiği patlayıp takla atan araçta üç kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
11 KİLOGRAM ALTIN KAYBOLDU
Kazanın ardından zırhlı araçta yapılan incelemede, sevkiyatı yapılan 11 kilo altının kayıp olduğu tespit edildi.
Bunun üzerine jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.
Yol kenarı ve çevrede dedektörle arama yapılırken, kayıp altınlara ilişkin herhangi bir bulguya ulaşılamadı.
KAYBOLAN ALTINLARIN SERİ NUMARALARI PAYLAŞILDI
Firma yetkililerinin, kaybolan altınlara ait seri numaralarını paylaşarak kuyumcu esnafından da yardım talep ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.