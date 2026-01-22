İstanbul-İzmir Otoyolu'nda film gibi olay! Zırhlı araç kaza yaptı, 11 kilo altın ortadan kayboldu

11 KİLOGRAM ALTIN KAYBOLDU

Kazanın ardından zırhlı araçta yapılan incelemede, sevkiyatı yapılan 11 kilo altının kayıp olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

Yol kenarı ve çevrede dedektörle arama yapılırken, kayıp altınlara ilişkin herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

KAYBOLAN ALTINLARIN SERİ NUMARALARI PAYLAŞILDI

Firma yetkililerinin, kaybolan altınlara ait seri numaralarını paylaşarak kuyumcu esnafından da yardım talep ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.