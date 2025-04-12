İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme kaza

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Saruhanlı ilçesi geçişinde R.E.'nin kullandığı kamyon, sabah saatlerinde önünde seyreden G.A. idaresindeki kamyonete ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen rüzgar türbini kanadı taşıyan TIR'a arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.



Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

Trafik akışı, araçların kaza yerinden çekilmesinin ardından normale döndü.

