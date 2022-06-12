İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir bölümünde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.



Otoyoldan İstanbul yönüne giden Serkan Coşkun idaresindeki 34 ARS 10 plakalı otomobil, Susurluk Hatap deresi mevkisinde, arızalandığı için emniyet şeridinde durduğu belirtilen Özcan Bozkurt yönetimindeki 34 KF 5751 plakalı otomobile çarptı.



Çarpmanın etkisiyle savrulan Coşkun'un aracı, Bozkurt'a yardım için duran Baran Enver Çinkılıç kontrolündeki 35 H 6723 plakalı otomobile çarptıktan sonra her iki araç alev aldı.



Çıkan yangının ardından, Çinkılıç yönetimindeki araç tamamen, Coşkun idaresindeki otomobil de kısmen yandı.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, Baran Enver Çinkılıç (26), olay yerinde yaşamını yitirdi.



Kazada yaralanan ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Bozkurt ile Coşkun'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.