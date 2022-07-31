İstanbul Kadıköy’de bir evden 60 bin dolarlık saat çalan hırsızlar yakalandı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde girdikleri evden 60 bin dolar değerinde saat, 16 bin dolar değerinde ziynet eşyası ve küçük çelik kasa çalan iki kadın yakalandı. Apartmana giriş ve çıkış anları güvenlik kamerasına yansıyan 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberler - İHA 31.07.2022 - 18:46

İstanbul Kadıköy’de bir evden 60 bin dolarlık saat çalan hırsızlar yakalandı

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Olay, Feneryolu Mahallesi Kızıl Toprak İstasyon Caddesi’nde geçtiğimiz günlerde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. 2 şüpheli kadın, bir apartmana girdi. Apartmandaki dairelerden birinde yaşayan emekli S.A.C.’nin evde olmamasını fırsat bilen şüpheliler, 60 bin dolar değerinde iki saat, 16 bin dolar değerinde çeşitli ziynet eşyası ve bir küçük kasayı evdeki bavula koyarak çaldı.

Evine geldiğinde hırsızın girdiğini anlayan S.A.C., polise ihbarda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İncelemeler sonucunda şüphelilerin Ceylan Ç. ve Esra U. olduğu tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 2 kadın şüpheliyi Başakşehir’de yakalayarak gözaltına aldı.

2 şüphelinin toplam 176 suçtan kaydı olduğu öğrenildi. 2 şüphelinin toplam 176 suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Şüphelilerden Ceylan Ç.’nin 115 suç kaydı, 24 aranması ile 42 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası, Esra U.’nun ise 61 suç kaydı, 12 aranması ve 37 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ceylan Ç. ve Esra U. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bakırköy Kadın Cezaevi'ne gönderildi.

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