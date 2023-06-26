İstanbul Kadıköy'de keserli kavga

İstanbul'da başına kaskla vurulduğunu iddia eden bir büfe işletmecisinin, elindeki keserle çevredekilere saldırması sosyal medyada paylaşıldı.
Olay, sabah saatlerinde Bostancı İskelesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adalar'a gitmek için iskele önündeki kaldırımda bekleyen yaşlılar ile bisikletle kaldırımda ilerleyen grup arasında tartışma çıktı.
Yaşlıların, bisikletli grubun kaldırımda bisikletlerini sürmemeleri gerektiği konusunda uyarması üzerine tartışma ufak çaplı arbedeye dönüştü.
Tartışmayı ayırmaya çalışan büfe işletmecisi A.Ç. de, bisikletli grubun kaldırımdan gitmemesi gerektiğini söylemesi üzerine iddiaya göre saldırıya uğradı.
Başına kask ile darbe alan A.Ç., büfede bulunan keseri alarak bisikletlileri kovaladı.
A.Ç. olay sonrasında hastaneye giderek darp raporu aldı. Olayın yaşandığı anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
''MÜŞTERİME HAKARET ETTİLER''
A.Ç., yaşananları şöyle anlattı:
“Adaya gitmek isteyenler kaldırımda sıra bekliyorlardı. Bisikletli kişiler kaldırımı açmaları için yayaları uyardı. Yayalar, bisikletlilere tepki gösterdi. Bunu gören büfedeki bir müşterim, buranın yaya yolu olduğunu ve bisikletlilerin kaldırımda bu şekilde gidemeyeceklerini söyledi. Müşterime hakaret ettiler. Ben de dışarıya çıkıp kendilerini ikaz ettim.
''KAFAMA KASK İLE VURDU, ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM''
İkaz edince üzerime saldırdılar. Kafama kask ile vurdu. Ben de sinirlendim yerden bulduğum sopa ile kendisini sopayla kovaladım. Ben onlara vurmadım o bana vurdu. Hastaneye gidip darp raporu aldım. Şikayetçi olacağım.''
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