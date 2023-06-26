İstanbul Kadıköy'de keserli kavga

''MÜŞTERİME HAKARET ETTİLER''



A.Ç., yaşananları şöyle anlattı:

“Adaya gitmek isteyenler kaldırımda sıra bekliyorlardı. Bisikletli kişiler kaldırımı açmaları için yayaları uyardı. Yayalar, bisikletlilere tepki gösterdi. Bunu gören büfedeki bir müşterim, buranın yaya yolu olduğunu ve bisikletlilerin kaldırımda bu şekilde gidemeyeceklerini söyledi. Müşterime hakaret ettiler. Ben de dışarıya çıkıp kendilerini ikaz ettim.

''KAFAMA KASK İLE VURDU, ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM''

İkaz edince üzerime saldırdılar. Kafama kask ile vurdu. Ben de sinirlendim yerden bulduğum sopa ile kendisini sopayla kovaladım. Ben onlara vurmadım o bana vurdu. Hastaneye gidip darp raporu aldım. Şikayetçi olacağım.''