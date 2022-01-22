İstanbul Kadıköy'de kira yardımı isteyen çift ev sahibi çıktı

Sosyal medyada gündeme gelen bir videoda, Kadıköy'de yaşlı bir çiftin sokakta kira yardımı istediği görüldü. Hızla yayılan görüntülerin ardından Kadıköy Belediyesi konuya dair bir açıklama yaptı.

Soğuk havalarda sokakta kalan komşularımız için ekiplerimiz seferber haldeler. Sosyal medyada gündem olan yaşlı çift için araştırmalarımız sürmekle birlikte, yeni bir suistimal yöntemi olduğu yönünde ihbarlar almaktayız. İBB ve Emniyet’le işbirliği halinde çalışmalarımız sürüyor. — Kadıköy Belediyesi (@kadikoybelediye) January 21, 2022

Kadıköy Belediyesi'nin açıklamasının ardından, Ataşehir Kaymakamlığı'ndan da bir açıklama geldi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, dün sosyal medyada sıkça paylaşılan "Kiramızı ödeyemiyoruz lütfen bize yardım eder misiniz? Çok zor durumdayız." içerikli videoda yer alan kişilerle ilgili çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.



Görüntülerde yer alan çiftin, Ataşehir'de ikamet eden 43 yaşındaki F.D. ile 49 yaşındaki H.K. olduğu bildirilen açıklamada, birlikte yaşadıkları dairenin F.D. adına kayıtlı bulunduğu ifade edildi.



Açıklamada, F.D'nin aylık 991 lira engelli aylığı ve 91 lira elektrik tüketim desteği aldığı, ayrıca son bir yılda kendisine Kaymakamlık tarafından 1700 lira nakdi yardım yapıldığı kaydedildi.



Engelli aylığı olarak 661 lira alan H.K. isimli kadına ise son bir yılda Kaymakamlıkça 1611 lira nakdi yardım yapıldığı belirtilen açıklamada, bu kişilerin toplamda 1652 lira engelli aylığı aldığı bildirildi.



Açıklamada, son bir yılda 4 bin 403 lira nakdi yardım ile kömür desteği de sağlanan F.D. ve H.K. hakkında "dilencilik yapmak ve yaptırmak" eylemlerinden birçok kez idari işlem yapıldığı kaydedildi.

