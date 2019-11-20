İstanbul Kadıköy'de yanan araç patladı

İstanbul Kadıköy’de bir inşaatta başlayan yangın park halindeki araca sıçradı. Araç yangının etkisi ile patladı.

Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde geçtiğimiz gün yaşanan olayda, iddiaya göre inşaat alanında bulunan kağıt ve kartonlar bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Büyüyen yangın, yol kenarında park halinde olan araca sıçradı. Araç alev alırken, görgü tanıkları durumu itfaiyeye bildirdi.



İtfaiye ekipleri olay yerine geldiği sırada araç alevlerin etkisi ile patladı.



Patlamanın etkisi ile alevler metrelerce yükselirken, çevre halkı panik yaşadı.



Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken araçta maddi hasar meydana geldi.