İstanbul Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde bir belediye otobüsü yokuş aşağıya inerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle park halindeki 5 araca çarptı.
Kaza sırasında kaldırımda yürüyen bir kadın iki araç arasına sıkışarak yaralandı.
Çevredeki vatandaşların kurtardığı kadın hastaneye götürüldü.
İstanbul Kağıthane'de belediye otobüsü park halindeki araçlara çarptı
DHATürkiye
Kağıthane'de bir belediye otobüsü yokuş aşağı inerken park halindeki 5 araca çarptı.
İstanbul Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde bir belediye otobüsü yokuş aşağıya inerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle park halindeki 5 araca çarptı.