İstanbul Kağıthane'de operasyon sırasında polislere ateş açıldı: 2 polis ağır yaralı

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde şüpheliler ile polis arasında silahlı çatışma çıktı.Bunun üzerine bölgeye çok sayıda takviye ekip gönderildi.
Şüphelilerin bir binanın çatı katından uzun namlulu silahlarla polis ekiplerine ateş açtığı, açılan ateş sonucu 2 polis memurunun ağır yaralandığı belirtildi.
Çevrede geniş çaplı önlem alan ekipler, saldırganlardan birini ölü, 2'sini ise yaralı olarak ele geçirdi.
Bölgede operasyon sürüyor.
ÇATIŞMA ANLARI KAMERADA
Öte yandan polislerle şüpheliler arasındaki çatışma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, şüphelilerin bir binanın çatı katından uzun namlulu silahlarla polis ekiplerine ateş açtığı görülüyor
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