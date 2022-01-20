İstanbul Kartal'da gemi yangını

İstanbul Kartal'da hurdaya çıkan bir gemide çıkan yangın, diğer demirli gemilere ve liman sahasına yayılmadan kontrol altına alındı.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 20.01.2022 - 10:23

İstanbul Kartal'da gemi yangını

'un Kartal ilçesi Kumcular İskelesi'nde rıhtıma bağlı yan yatmış hurdaya çıkan "Boras" isimli gemide, parçalara ayrılırken yangın çıktı.

verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve denizden müdahale için Kıyı Emniyeti'ne bağlı kurtarma gemileri sevk edildi.

Alevler diğer demirli gemilere ve liman sahasına yayılmadan kontrol altına alındı.

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) geçtiği ilk haber ise, geminin karaya oturduğu yönündeydi.

Alevler diğer demirli gemilere ve liman sahasına yayılmadan kontrol altına alındı.

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) geçtiği ilk haber ise, geminin karaya oturduğu yönündeydi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...