İstanbul Kartal'da gemi yangını

İstanbul'un Kartal ilçesi Kumcular İskelesi'nde rıhtıma bağlı yan yatmış hurdaya çıkan "Boras" isimli gemide, parçalara ayrılırken yangın çıktı.



Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve denizden müdahale için Kıyı Emniyeti'ne bağlı kurtarma gemileri sevk edildi.

Alevler diğer demirli gemilere ve liman sahasına yayılmadan kontrol altına alındı.



İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) geçtiği ilk haber ise, geminin karaya oturduğu yönündeydi.

Alevler diğer demirli gemilere ve liman sahasına yayılmadan kontrol altına alındı.



İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) geçtiği ilk haber ise, geminin karaya oturduğu yönündeydi.