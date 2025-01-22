İstanbul Kartal’da toprak kayması: Bir bina tahliye edildi
İstanbul’un Kartal ilçesinde gece saatlerinde toprak kayması yaşandı. Toprak kayması nedeniyle 8 daireden oluşan bir bina tahliye edildi. Ekipler binanın girişini şeritle kapattı.
İstanbul Kartal’da toprak kayması nedeniyle bir bina tahliye edildi.
Olay Hürriyet Mahallesi’ndeki Lider Sokak’ta yaşandı.
Gece saatlerinde bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi.
Olay sonrası park halindeki bir otomobil, inşaat alanına düştü.
Bölgeye polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edilerek güvenlik önlemleri alındı. İnşaat alanının etrafına emniyet şeridi çekildi.
Sabah saatlerine kadar adreste yapılan çalışmalar sonrası 8 daireden oluşan binadaki vatandaşlar da tahliye edildi.
Ekipler binanın girişini şeritle kapattı.
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