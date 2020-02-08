İstanbul kent geneli beyaza büründü

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından kent beyaza büründü. Birçok yerde renkli görüntüler oluştururken, ana yollarda ise sürücülere zor anlar yaşattı.

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Akşam saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan yağış, gece saatlerinden itibaren kent genelinde etkisini artırdı. 

Meteoroloji’nin yaptığı uyarıların ardından etkili olan kar yağışı İstanbul’da sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı kar küreme araçları ise D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve ana arterlerde yolların kapanmaması için tedbir amaçlı hazır bekletiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, dün akşam saatlerinde başlayan yağış bazı bölgelerde bugün öğle saatlerine kadar etkili olacak.

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