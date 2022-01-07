İstanbul kırmızıya büründü

Corona virüsün Omicron varyantı etkisiyle İstanbul kırmızıya büründü. İllere göre açıklanan haftalık vaka haritasında 18-24 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı İstanbul'da 303,51 olarak açıklanmıştı.

Haberler - ntv.com.tr 07.01.2022 - 11:37

İstanbul kırmızıya büründü

İlişkili Haberler

Corona virüs için yeni önlemler masada

Corona virüs için yeni önlemler masada

DSÖ açıkladı: Corona virüsün bitmesi için yüzde 70 aşılama olmalı

DSÖ açıkladı: Corona virüsün bitmesi için yüzde 70 aşılama olmalı

Corona virüs salgınının başından bu yana en kritik kentlerden biri oldu.

Omicron etkisiyle megakentteki vaka sayısı, toplam vaka sayısının yarısını geçmiş durumda.

Salgının bazı dönemlerinde kırmızı renklerin özellikle bazı ilçelerde yoğunlaştığı görülürken bugünkü tabloda ise kentin büyük bir bölümü kırmızıya büründü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Aralık'ta corona virüs salgınıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tüm vakaların yüzde 52'si İstanbul'da tespit ediliyor. Tam anlamıyla İstanbul patladı diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

HES HARİTASI KIRMIZIYA DÖNDÜ

Sağlık Bakanlığı'nın Hayata Eve Sığar Uygulaması'ndaki yoğunluk haritasında İstanbul'un çok büyük bir bölümünün kırmızıya döndüğü görülüyor.

18-24 Aralık tarihleri arasında illere göre açıklanan her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 303,51 olmuştu.

VİDEO: OMİCRON SALGINI SONA ERDİRİR Mİ?

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...