İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da okullar yarın da tatil

Dün gece saatlerinden bu yana etkili olan sağanak yağış, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hayatı durma noktasına getirdi. Göle dönen yollarda araçlar metrelerce sürüklendi, vatandaşlar mahsur kaldı. Şimdiye dek üç kişi yaşamını yitirdi.

Bugün altı ilde öğrenciler valiliklerin aldığı karar doğrultusunda okula gitmedi. İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da tatil cumayı da kapsayacak şekilde uzatıldı.

Valiliklerden yapılan açıklamalarda yağışların birkaç gün daha devam edeceği, hafta sonu okulların fiziki durumunun incelenmesi gerektiğinin altı çizildi.

“84 YILIN EN BÜYÜK YAĞIŞI”

İstanbul Valisi Davut Gül, 261 kilogram yağışla 84 yılın yağış rekorunun kırıldığını açıkladı:

“Toplamda 46 bin 597 personelimiz vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı. Bazıları botla bazıları da farklı araç kullanılarak kurtarıldı.”

14 yerde küçük çaplı kurtarma çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Vali Gül, 16 kapalı yolun açılmasına ilişkin çalışmaların da devam ettiğini bildirdi.

Gül, üniversitelerin tatil olup olmayacağına yönelik kararın ise ise okul yönetimlerinin elinde olduğunu sözlerine ekledi.

YAĞIŞLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Yağışların yaklaşık 2-3 gün daha süreceğini bildiren Davut Gül, “Toprak belli bir doyuma ulaştı. Herhangi bir yolun ve binanın çökmesi gibi durumlar için zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını tavsiye ediyoruz. ” uyarısında bulundu.

Motosikletlerin trafik yasağının da devam ettiğini dile getiren Gül, “Trafik şartları uygun olduğunda açıklama yapacağız.” dedi.

Gül, elden etkilenen vatandaşların zararlarının tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğünü de dile getirip “Hedefimiz pazartesi günene kadar tamamının tespit edilmesi ve pazartesi itibarıyla da zararın ne olacağı nasıl karşılanacağı konusunda somut cevap vermemiz. Devletimiz güçlü milletimiz devlerimizin arkasında. Kimse açta açıkta kalmaz.” diye konuştu.