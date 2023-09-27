İstanbul kritik seviye aşıldı | 3 barajda su miktarı yüzde 5'in altına düştü

İstanbul'un en dolu barajı olan Ömerli Barajı'ndaki seviye ise yüzde 55'in üzerinde seyrediyor. Bu durumun nedeninin ise baraja Melen'den su aktarılması olarak ifade ediliyor.



Uzmanlar, ilerleyen günlerde beklenen yağışlar gelmezse birçok barajın kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını dile getiriyor.



Öte yandan su kullanımına dikkat edilmesi ve bu konuda herkesin duyarlı olması isteniyor.

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