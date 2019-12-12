İstanbul Küçükçekmece Belediyesi'nin argo içerikli İngilizce mesajına belediyeden açıklama

İstanbul'da vatandaşlara Küçükçekmece Belediyesi'nden gelen argo içerikli İngilizce mesaja yönelik belediye olumsuzluk olduğu yönünde açıklamada bulundu.

Küçükçekmece Belediyesi'nden gece saatlerinde binlerce vatandaşa İngilizce argo içerikli SMS gönderildi. Mesaja anlam veremeyen bir çok vatandaştan ise internetten yazılan mesajın anlamını araştırırken, mesajın sonunda 'hacklendiniz' ifade yer aldı.

Olayın sosyal medyada infial yaratmasının ardından belediyenin SMS hizmeti aldığı kurumun siber saldırıya maruz kaldığı öğrenildi.

MESAJI ANLAMAK İÇİN YURTDIŞINDAKİ KIZINI ARAMIŞ

SMS'i görür görmez internetten çeviri yaptırdığını anlatan Muhammed Tavli ise , ''Belediyeden küfür içerikli mesaj geldi. Ben de merak edip çeviriye yazdım. Küfür etmişler. İlk görünce şaşırdım güldüm. Belli ki dışarıdan bir müdahale var. Çeviri tam çeviremedi küfür içerikli olduğu için'' dedi.

Olayla ilgili bir başka da vatandaş ise ''İngilizce yazdığı için anlayamadım kızım Amerikada yaşıyor. Ona gönderdim o da açmamamı virüs olduğunu söyledi. Tedirgin olduk belediyeden geliyor güvendiğimiz bir yerden. Şaşırdım'' şeklinde konuştu.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

SMS ile ilgili Küçükçekmece Belediyesi yaptığı açıklamada, 12.12.2019 05.41'de gerçekleşen SMS bildiriminde, kurumumuzun dışarıdan aldığı SMS hizmeti kapsamında yaşanan bir olumsuzluk olmuştur. Belediyemizin mevcut veri altyapısı yedi katmanlı bir güvenlik sistemi ile korunmaktatır. Ayrıca, uluslararası İSO27001 bilgi güvenliği standartlarının tüm koşullarını sağladığı bağımsız denetim kuruluşlarınca belgelendirilmiştir. Kurumumuz bilişim altyapısı ile korunan hiçbir kişisel veride kayıp veya sızıntı olmadığını tüm kamuoyuna saygı ile duyururuz'' dedi.