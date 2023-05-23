İstanbul Küçükçekmece’de 16 yaşındaki genç kız sokaktaki kavgayı izlerken camdan düştü

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Camdan düşen genç Irmak Bayar’ın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken ekipler olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.