İstanbul Küçükçekmece’de 16 yaşındaki genç kız sokaktaki kavgayı izlerken camdan düştü

Küçükçekmece’de sokak arasında kavga eden grubu izlemek isteyen 16 yaşındaki Irmak B., kavgayı seyrettiği esnada ayağı kayarak camdan düştü. Olay sonucu genç kız hayatını kaybederken ekipler olay ile ilgili inceleme başlattı.

İstanbul Küçükçekmece’de 16 yaşındaki genç kız sokaktaki kavgayı izlerken camdan düştü

'un Küçükçekmece’de ilçesinde 16 yaşındaki bir genç kız genç kız sokaktaki kavgayı izlerken pencereden düştü.

İstanbul Küçükçekmece’de 16 yaşındaki genç kız sokaktaki kavgayı izlerken camdan düştü - 1

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 16 yaşındaki Irmak Bayar sokakta kavga eden iki grubu izlemek için balkonda bulunan sehpanın üzerine çıktı.

İstanbul Küçükçekmece’de 16 yaşındaki genç kız sokaktaki kavgayı izlerken camdan düştü - 2

Zeminin kayganlığını hesaba katmayan genç kız sehpanın kayması sonucu camdan düştü. Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu polis ve ambulans ekiplerine haber verdi.

İstanbul Küçükçekmece’de 16 yaşındaki genç kız sokaktaki kavgayı izlerken camdan düştü - 3

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Camdan düşen genç Irmak Bayar’ın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken ekipler olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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