İstanbul Küçükçekmece'de silahlı kavga: 2 yaralı

Küçükçekmece'de iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Küçükçekmece'de silahlı kavga: 2 yaralı

Olay, dün akşam saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında alacak verecek nedeniyle silahlı kavga çıktı.

Kavgada, şüpheli R.Ç.'nin silahından çıkan kurşunlar E.Y. ve U.B.Ö.'ye isabet etti. Kavganın ardından yaralı E.Y. ve U.B.Ö, 34 JNY 93 plakalı panelvana binerek olay yerinden uzaklaştı.

Araçla kaçmaya çalışan yaralılar, Gültepe Mahallesi Çapraz Sokak mevkiinde durdu. Çevredekiler, panelvan araçtakilerin yaralı olduğunu fark edince durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı.

Yaralı E.Y. ve U.B.Ö, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek şüpheli R.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

ALACAK- VERECEK MESELESİ 

Yaralıların panelvandan düştüğü sokakta esnaflık yapan Tanju Sağlam, "15-16 yaşlarında gençler alacak verecek meselesi nedeniyle kavga ediyorlar, birbirlerini yaralıyorlar. 5-6 tane genç minibüsle kaçarken bizim dükkanın önünde aşağı dökülüyorlar. Polis geliyor olayı yerine, yaralıyı alıp hastaneye götürüyorlar. Aracı da otoparka çekiyorlar." ifadelerine yer verdi.

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