İstanbul-Londra uçağında ortalık karıştı: Bir kişi yolculara saldırdı, pilot polis çağırdı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı-Londra Stansted uçuşunu yapmaya hazırlanan uçakta ortalık bir anda karıştı.

Bir yolcu, diğer yolculara saldırdı. Olay sonrası uçağın pilotunun "Uçakta kavga var polise ihtiyacımız var." şeklindeki konuşması kayıtlara geçti.

Edinilen bilgiye göre; Pegasus Havayolları'nın PC-1169 sefer sayılı Airbus A321 NEO tipi uçağı İstanbul Sabiha Gökçen-Londra Stansted seferini yapmak üzere yolcu alımını tamamladı.

BAĞIRMAYA BAŞLADI, YOLCULARA SALDIRDI

Bu sırada uçakta bulunan bir yolcu koltuğunda bağırmaya başladıktan sonra kendisini engellemeye çalışan diğer yolculara saldırdı.

DURUM PİLOTA BİLDİRİLDİ

Saldırgan yolcu etkisiz hale getirilirken, kabin ekibi durumu uçağın pilotuna bildirdi.

PİLOT POLİS ÇAĞIRDI

Olay üzerine uçağın pilotu hava trafik kontrolörüyle irtibata geçerek "Polise ihtiyacımız var uçakta kavga var." sözleriyle durumu anlattı.

SALDIRGAN YOLCU UÇAKTAN İNDİRİLDİ

Kuleyle pilot arasındaki konuşmalar kayıtlara geçerken, polis ekipleri saldırgan yolcuyu uçaktan indirdi.

SEFER GECİKMELİ YAPILDI

Olay nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen-Londra Stansted seferi 1 saat 23 dakika gecikmeli yapıldı.

