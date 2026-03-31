İstanbul Maçka Parkı'nda erkek cesedi bulundu

Olay, sabah saat 08.30 sıralarında Şişli Maçka Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yerde hareketsiz şekilde yatan kişiyi fark eden temizlik görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerine sevk edildi.

Polis olay yerinde çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi. Daha sonra olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, hayatını kaybedenin Tuncay Yılmaz (29) olduğunu tespit etti.

İncelemelerin ardından 29 yaşındaki gencin cansız bedeni ambulansla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Öte yandan hayatını kaybeden Tuncay Yılmaz'ın 17 adet suç kaydığının olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin konu ile ilgili çalışması sürüyor.