İstanbul Maltepe'deki orman yangını söndürüldü

"3 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ"



Maltepe'deki orman yangını ile ilgili İstanbul Valiliği de bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Maltepe Başıbüyük'te çıkan orman yangını söndürülmüş olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangında 3 hektarlık ormanlık alan zarar görmüştür" denildi.