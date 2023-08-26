İstanbul Maltepe'deki orman yangını söndürüldü

Maltepe Başıbüyük'te çıkan orman yangını itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ekipleri ve vatandaşların yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucundan söndürüldü.

İstanbul Maltepe'deki orman yangını söndürüldü

Yangın, saat 20.00 sıralarında Başıbüyük Mahallesi'nde çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve polise ait toplumsal müdahale araçları sevk edildi.

Arazinin engebeli olmasında dolayı zaman zaman müdahale konusunda zorluk yaşandı. Yangına çevredeki vatandaşların da müdahalesi oldu.

Yaklaşık 2 saat süren yangın ekiplerin müdahalesi sonucunda söndürüldü. Yangın nedeniyle alanda bulunan hayvanlar da etkilendi. Orman yangınıyla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul Maltepe'deki orman yangını söndürüldü - 1

"3 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ"

Maltepe'deki ile ilgili Valiliği de bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Maltepe Başıbüyük'te çıkan orman yangını söndürülmüş olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangında 3 hektarlık ormanlık alan zarar görmüştür" denildi.

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