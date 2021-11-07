İstanbul Maratonu bugün koşulacak

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen maraton 43. kez gerçekleştirilecek.



Anadolu yakasından başlayıp Avrupa yakasında son bulacak, dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan organizasyon, maraton (42 kilometre 195 metre), 15 kilometre koşusu ile 8 kilometrelik halk koşusu kategorilerinde yapılacak.

42 kilometrelik maraton saat 09.00'da, 15 kilometrelik yarı maraton 9.15'te, 8 kilometrelik halk koşusu ise 9.45'te start alacak.



15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası'ndan başlayacak tam maraton Sultanahmet Meydanı'nda, yarı maraton Yenikapı'da, halk koşusu Dolmabahçe'de sona erecek.



TRT Spor Yıldız ve Spor İstanbul youtube kanalından canlı yayınlanacak organizasyonda toplamda 40 bin kişi koşacak.



54 ELİT ATLET KATILACAK

Erkeklerde İstanbul Maratonu'nda 2.09.44 ile parkur rekorunu elinde tutan Kenyalı Daniel Kipkore Kibet'in yanı sıra Etiyopya'dan Chele Dechasa, Yitayal Zerihun, Bazu Worku gibi daha önce kariyerlerinde 2.07'nin altında derecesi olan atletler organizasyonda yarışacak.



Yarışın dikkat çekici isimlerinden biri de geçen yıl yarı maratonu 59.26 ile koşan 22 yaşındaki genç Ugandalı Victor Kiplangat.



Kadınlarda ise Frankfurt Maratonu'nun eski şampiyonlarından 2.21.59'luk dereceye sahip Etiyopyalı Mamitu Daska, Amsterdam'da 2.24.38'lik dereceyle koşan Jackline Chepgneno öne çıkıyor.



Yarışa katılan elit atletler arasında 2 saat 30 dakikanın altında performansı olan sekiz isim bulunuyor.



İstanbul Maratonunda Türk atletler arasında da ayrı bir mücadele yaşanacak. Erkeklerde Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda milli formayı giyen Yavuz Ağralı'nın yanı sıra Mert Girmalegese, Mestan Turhan, Halil Yaşın, Hüseyin Can, Bekirhan Kabadayı, Ömer Alkanoğlu, Ahmet Alkanoğlu ve Üzeyir Söylemez yarışacak. Kadınlarda ise elit grupta Dilan Atak, Fatma Karasu, Derya Kaya ve Gülbahar Çetin, maraton koşacak.

ÖDÜLLER



Maratonda erkekler ve kadınlarda birinci olanlara 35'er bin dolar para ödülü verilecek.



Maratonda ikinci olanlar 20 bin, üçüncüler de 10 bin dolar ödül alacak.



Türklerde ise maratonu birinci bitirenler 30 bin lira, ikinciler 15 bin lira, üçüncüler de 5 bin lira para ödülünün sahibi olacak.



YOLLAR KAPANACAK



43. İstanbul Maratonu için parkur ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatılacak.



Organizasyon için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00'te, parkur üzerindeki tüm yollar ise 05.00'ten itibaren araç trafiğine kapalı olacak.



15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve parkur üzerindeki yollar, saat 12.30'dan itibaren kademeli olarak araç trafiğine açılacak. Barbaros Bulvarı, bu yıl çift yönlü olarak trafiğe kapatılmayacak. Ortaköy-Levent istikameti araç geçişine açık tutulacak.



Maraton ve 15 kilometrelik yarışlara katılacak sporcuları köprüye taşıyacak otobüsler, Taksim ve Sultanahmet Meydanı'ndan 07.00-07.30 saatlerinde hareket edecek.