İstanbul Marmaray trenindeki grafitilerin silinmesi 55 bin liraya mal olacak

İstanbul'da grafiticilerin durağı hala gelen Marmaray tren seti 55 bin TL karşılığında temizlenecek.

Çoğunlukla kamusal alanda yer alan duvar ya da yüzeye çizilmiş, kazınmış veya püskürtülmüş yazı ve çizimler olarak bilinen grafiti, Marmaray tren setlerine yapılınca TCDD tarafından temizlenmesi için ihale açıldı.

İhaleyi 55 bin liraya bir firma aldı. Sözleşmeye göre temizlik işi, yıl sonuna kadar tamamlanacak.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi de grafitilerin temizlenmesi için uğraşılıyor. İBB tarafından bu iş için özel temizleme aracı alındı.