İstanbul merkezli 14 ilde uyuşturucu operasyonu. 324 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte 10 Şubat'ta çeşitli sosyal medya platformları ve anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinde yapılan çalışmalarda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapılan kapalı ve açık gruplar dahil olmak üzere 69 grup tespit edildi.



Uyuşturucu madde ticareti yaptığı anlaşılan 21'inin grup yöneticisi olduğu tespit edilen 324 şüphelinin yakalandığını bildiren Başsavcılık, şüphelilerin tamamının sevk edildikleri sulh ceza hakimliklerince tutuklandığını kaydetti.

SON BİR YILDA 18 BİNDEN FAZLA ŞÜPHELİ YAKALANDI



Başsavcılık açıklamasında, "Öte yandan söz konusu operasyon hariç 1 Ocak 2025 tarihinden günümüze kadar Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğünce ilimiz genelinde yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla 18 bin 136 şahıs yakalanmış, bu şahıslardan 8 bin 992'si tutuklanmıştır. Uluslararası düzeyde uyuşturucu sevkiyatı yapan suç örgütü lideri ve örgüt üyesi oldukları tespit edilen 456 şüpheliden 329'u tutuklanmış, suçta kullanılan 29,5 milyar lira değerinde mal varlığına ise el konulmuştur" bilgileri verildi.

Yine uluslararası düzeyde faaliyet gösteren 12 suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen ORKİNOS-BULUT, ORKİNOS-BULUT 2 ve ABDO-KASAP (İsveç/Norveç Suç Örgütleri) operasyonlarında bu örgütlerin faaliyetlerinin bitmesinin sağlandığı ifade edilen açıklamada, söz konusu örgütlerin 40 ton 860 kilo uyuşturucu ve uyarıcı madde, 4 milyon 610 bin 350 uyuşturucu haptan sorumlu olduklarının tespit edildiği aktarıldı.