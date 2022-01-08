İstanbul merkezli 25 ilde FETÖ operasyonu: 73 gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması kapsamında, aralarında görevde bulunan askerlerin bulunduğu 73 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 57 şüpheli yakalandı.

Haberler - DHA 08.01.2022 - 12:01

İstanbul merkezli 25 ilde FETÖ operasyonu: 73 gözaltı kararı
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Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesör/büfe gibi sabit hatlara ilişkin soruşturmalar devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, ardışık olarak ve aynı ankesörlü kart ile birlikte arandıkları tespit edilen ve örgütsel mensubiyetlerine dair itirafçı beyanı, ümit yapılanması gibi deliler elde edilen şüpheliler tespit edildi.

53'ü kapatılan askeri okul öğrencisi olan ve aralarında halen görevde bulunan askerlerin de bulunduğu toplam 73 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul merkezli 25 farklı ilde 73 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 57 şüpheli yakalandı.

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