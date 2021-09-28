İstanbul merkezli 3 ilde çete operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar ve Bakırköy’deki Ö.K. öncülüğündeki silahlı suç çetesine yönelik yeni bir operasyon düzenledi.



Operasyonda tutuklanan çete lideri ve üyeleri hakkında da yeni delillere ulaşıldı.

Aranan diğer çete üyelerinin kamu görevlisi irtibatlarını kullanarak faaliyetlerine devam ettikleri tespit edildi.

Sanıkların haklarında “Yağma”, “Yağma Amaçlı Tehdit”, “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet”, “Dolandırıcılık” ve “Görevi Kötüye Kullanma” suçları bulunuyor.

Diğer şüphelilerin yakalanması için bu sabah İstanbul, Bartın ve Karabük’te de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.