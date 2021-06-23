İstanbul merkezli 3 ilde DAEŞ operasyonu: 32 gözaltı

İstanbul, Aydın ve Sivas'ta terör örgütü DAEŞ'e yönelik 39 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 32 şüpheli yakalandı.

Anadolu Ajansı 23.06.2021 - 03:59

İstanbul merkezli 3 ilde DAEŞ operasyonu: 32 gözaltı

İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda, 32 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DAEŞ ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmaları kapsamında, İstanbul merkezli Aydın ve Sivas'ta 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 32 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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