İstanbul merkezli 3 ilde DAEŞ operasyonu. 67 şüpheli tutuklandı

Yalova'da üç polisin şehit olduğu saldırının ardından terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonlar devam ediyor.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, DAEŞ'e yönelik 30 Aralık'ta İstanbul merkezli üç ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Yalova'daki örgüt üyeleriyle bağlantılı oldukları belirlenen 41 zanlının da yer aldığı 147 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Savcılık, şüphelilerden 72'sini tutuklama, 43'ünü ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Şüphelilerden 67'si tutuklanırken, 48'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan 32 şüpheli ise ülke açısından tehdit oluşturduğu gerekçesiyle sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.



KOCAELİ'DE 18 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Öte yandan Kocaeli'de DAEŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 42 şüpheliden 18'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında 29 Aralık sabahı başlayan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 30'unun dün, 12'sinin ise bugün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Kocaeli Adliyesine sevk edilen zanlılardan 18'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'üne adli kontrol tedbirleri uygulandı.



Şüphelilerden 1'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 20'si İl Göç İdaresine teslim edildi.

MUĞLA'DA 11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Muğla merkezli İstanbul, Ankara ve Denizli'de 31 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 18 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı'ndan Muğla Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir şüpheli hakkında da yakalama kararı verildi.