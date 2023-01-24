İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Maltepe Sivil Bölge Yapılanmasının deşifre edilmesi yönelik çalışmalar yürütülüyor.

7 şüphelinin 2012-2014 yıllarında başka kişilere ait 8 operasyonel hat kullanarak birbirleriyle yoğun irtibatlı oldukları tespit edildi.



Örgütsel mensubiyetlerine yönelik ankesör aranması, itirafçı beyanları gibi deliller bulunan şüphelilerin örgütün mahrem yapılanmasında ve güncel yapı içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlendi.



2 öğretmen, 1 sağlık teknikeri, 1 avukat ve 3 sivil şahıs olmak üzere toplam 7 şüpheliyle ilgili gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi.