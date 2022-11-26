İstanbul merkezli 4 ilde icralık otomobil dolandırıcılığı operasyonu: 20 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet suçlarıyla ilgili çalışma başlattı.



Ekipler, yürüttükleri çalışmalar sonucunda kamuoyunda "Tellal" olarak bilinen suç örgütünün Sarıyer'deki bir otoparkı suçların faaliyet merkezi olarak kullandığını tespit etti.



Suç örgütünün, otoparklarda düzenlenen icralık araç ihalelerine fesat karıştırdığı, icradan yakalaması olan araçların değerli parçalarının üzerinde olmadığı yönünde sahte tutanak tanzim ettirdiği, kıymet takdiri için gelen bilirkişi görevlisinin de aracın anahtarı olmadığı söylenerek sağlıklı bir inceleme yapmasının engellendiği belirlendi.



Ekipler, suç örgütü üyelerinin ihaleye katılmak isteyen kişilere cebir, tehdit ve hileli yöntemlerle engel olduğunu, şüphelilerin bir kişiyi de kasten yaraladığını tespit etti.



Ortaya çıkarılan usulsüzlüklerle 2 bin 65 aracı icra ihalelerinden rayiç bedelinin çok altına aldıkları ortaya çıkan suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi.



Eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 araca el konuldu.