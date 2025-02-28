İstanbul merkezli 4 ilde operasyon: Milyonlarca sahte dolar ve euro ele geçirildi
İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda sahte 2 milyon 150 bin 130 euro ve 1 milyon 353 bin 600 dolar ele geçirildi. 25 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 25 zanlıdan 10'u tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, parada sahteciliğin önlenmesi, sahte döviz dolaşımının engellenerek suç organizasyonlarının deşifresi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
27 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN
Ekiplerce yapılan teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul, Afyonkarahisar, Osmaniye ve Edirne'de belirlenen 27 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 zanlı yakalandı.
Adreslerdeki aramalarda sahte olduğu belirlenen 2 milyon 150 bin 130 euro, 1 milyon 353 bin 600 dolar ile 7 bin 400 lira, tabanca, 76 mermi, 2 para sayma makinesi ve 26 cep telefonu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 12'si savcılık ifadelerinin ardından 3'ü ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
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