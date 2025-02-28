İstanbul merkezli 4 ilde operasyon: Milyonlarca sahte dolar ve euro ele geçirildi

27 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN Ekiplerce yapılan teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul, Afyonkarahisar , Osmaniye ve Edirne 'de belirlenen 27 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 zanlı yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda sahte olduğu belirlenen 2 milyon 150 bin 130 euro, 1 milyon 353 bin 600 dolar ile 7 bin 400 lira, tabanca, 76 mermi, 2 para sayma makinesi ve 26 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 12'si savcılık ifadelerinin ardından 3'ü ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.