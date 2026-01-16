İstanbul merkezli 5 ilde tefecilik operasyonu: 9 kişi gözaltında

16.01.2026 09:25

Anadolu Ajansı

AA, İHA

İstanbul merkezli düzenlenen tefecilik operasyonlarında, olayla ilişkili 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde örgütlü bir şekilde “tefecilik” yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

 

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 5 ilde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Sabahın erken saatlerinde yapılan operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

 

Şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

