İstanbul merkezli 6 ilde hayali ihracat operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütlü olarak hayali ihracat varlığı ve hayali ihracattan kaynaklı KDV iadeleri alarak devleti zarara soktukları tespit edilen kişilerle ilgili çalışma başlattı.



Yapılan çalışmalar kapsamında aralarında bazı firma yetkilileri ile gümrük memurlarının da bulunduğu biri örgüt lideri, 7’si örgüt üyesi olmak üzere 21 şüpheliyi takibe aldı.



Yaklaşık 1 sene süren fiziki ve teknik takibin ardından Salı günü İstanbul merkez olmak üzere Antalya, Samsun, Artvin, Kırklareli ve Iğdır illerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.



DEVLETİ 7 MİLYON DOLAR ZARARA UĞRATTILAR

Operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin Ukrayna ile yaptıkları yazışmalarda ibraz ettikleri beyannamelerin çok düşük değerde olduğu, şüphelilerin aynı beyannamelerin Türkiye Gümrük Müdürlüklerine ibraz ederken çok yüksek değerde sundukları ve faturaların tamamının sahte olduğu tespit edildi.



Şüphelilerin kurmuş oldukları paravan firmalar üzerinden sahte çek kullanarak kamuyu zarara uğrattıkları belirlendi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile yapılan detaylı analizlerde, 21 şüphelinin devleti 7 milyon dolar zarara uğrattıkları saptandı.



Gözaltına alınan 16 şüphelinin işlemleri devam ediyor.