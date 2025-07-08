İstanbul merkezli 6 ilde ve Norveç'te operasyon: 17 şüpheli tutuklandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 6 ilde ve Norveç Oslo’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 365 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.
Bakan Yerlikaya, İstanbul merkezli 6 ilde ve Norveç Oslo’da yapılan uyuşturucu operasyonunun detaylarını paylaştı. Yerlikaya 365 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtirken, operasyonlarda 26 şüpheli yakalandı, bunlardan 17'si tutuklandı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Norveç
- Operasyon
- Uyuşturucu