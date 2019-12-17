İstanbul merkezli 7 ilde El Kaide operasyonu: 25 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, El Kaide'ye bağlı gruplardan olan Huraseddin Tugayları (Had Grubu) üyelerinin, örgütün merkez yönetiminden gelen talimatlar doğrultusundan faaliyette bulundukları istihbaratı üzerine çalışma başlattı.



Soruşturma kapsamında, İstanbul, Konya, Adana, Ankara, Kocaeli, Trabzon ve Adıyaman'da 43 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 25 kişi gözaltına alındı.



Aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, ruhsatsız tüfek ve yüklü miktarda nakit para ele geçirildi.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.