İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 2013 yılı adli-idari yargı sınavlarına hazırlanma aşamasında örgüt üyeleri için hücre evleri oluşturduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Çalışmada, İstanbul'un farklı ilçelerinde örgüt içerisinde "hakim savcılık çalışma evi" olarak adlandırılan evler oluşturulduğu, burada hukuk fakültesi mezunu FETÖ üyelerinin kendileri için kariyer planlaması yapan sorumlu örgüt yöneticileriyle görüşerek evlere yerleştirildiği tespit edildi.



2021 yılı içerisinde örgütün çalışma evleriyle ilgili yapılanmasına 3 operasyon düzenleyen polis, 4. dalga operasyon kapsamında kimlikleri tespit edilen 17 avukat ile 3 sivil örgüt yöneticisini yakalamak için harekete geçti.



İstanbul merkez olmak üzere Ankara, Van, Burdur, Tekirdağ, Bitlis ve Gaziantep'te belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 3'ünün örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi.



Adreslerdeki aramaların ve 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.