İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu, 18 şüpheli yakalandı

KAYSERİ

MİT Başkanlığı ve Kayseri il Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı ortak çalışmalarda FETÖ/PYD'nin güncel yapılanmasına yönelik operasyonlarda 70 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre 8 aylık teknik-fiziki takip ve dinleme sonucunda 144 ekip, 676 personel ve özel harekat polislerinin yaptığı operasyonda; gizli düzenek halinde ses kayıt ve kamera cihazı, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 50 adet fişek ve çeşitli miktarlarda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.