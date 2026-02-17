İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu, 18 şüpheli yakalandı
17.02.2026 11:15
Son Güncelleme: 17.02.2026 11:15
Faaliyet gösterdiği tespit edilen 18 şüpheli yakalandı.
İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ/PYD'ye yönelik operasyon düzenlendi. Sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen 18 şüpheli yakalandı.
Edinlen bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PYD'ye (Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması) yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Örgüt içerisinde sorumlu düzeyde ve örgüt üyesi olarak faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.
İstanbul merkezli olmak üzere; Ankara, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Kastamonu, Kayseri ve Samsun'da yapılan operasyonlarda 18 FETÖ üyesinin yakalandığı bildirildi.
MİT Başkanlığı ve Kayseri il Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı ortak çalışmalarda 70 kişi gözaltına alındı.
KAYSERİ
MİT Başkanlığı ve Kayseri il Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı ortak çalışmalarda FETÖ/PYD'nin güncel yapılanmasına yönelik operasyonlarda 70 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre 8 aylık teknik-fiziki takip ve dinleme sonucunda 144 ekip, 676 personel ve özel harekat polislerinin yaptığı operasyonda; gizli düzenek halinde ses kayıt ve kamera cihazı, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 50 adet fişek ve çeşitli miktarlarda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.