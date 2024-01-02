İstanbul merkezli 8 ilde operasyon | “Mossad casusluğu” suçlamasıyla 33 gözaltı

İsrail istihbaratının, Türkiye’de yaşayan bazı yabancı uyruklulara yönelik takip, keşif ve adam kaçırma girişimi olabileceği yönündeki tespit üzerine harekete geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İstanbul merkezli 8 ilde operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 33 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 8 ilde operasyon | “Mossad casusluğu” suçlamasıyla 33 gözaltı
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"Mossad’ın suikast planına" Ankara’dan tepki

"Mossad’ın suikast planına" Ankara’dan tepki

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Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında uluslararası casusluk faaliyetlerine yönelik çalışma başlatıldı.

Soruşturmada, Dış İstihbarat Servisi Mossad’ın ’de ikamet eden yabancı uyruklu kişilere yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırma gibi işler yapmayı amaçladığı bilgileri tespit edildi.

Söz konusu faaliyetlerin uluslararası casusluk faaliyetleri kapsamında olabileceği değerlendirilmesi üzerine 46 şüphelinin yakalanmasına yönelik harekete geçildi.

Emniyet güçlerinin İstanbul merkezli 8 ilde 57 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 33 şüpheli yakalandı.

Operasyon kapsamında 13 şüpheliyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

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