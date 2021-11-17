İstanbul merkezli 8 ilde 'sahte uçak bileti' dolandırıcılarına operasyon

İstanbul'da sahte uçak bileti düzenledikleri tespit edilen suç şebekesine operasyon düzenlendi.



Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, usulsüz uçak bileti düzenledikleri belirlenen ve yetkilerine son verilen acentelerin yurt içinde ve yurt dışında yabancı kişiler üzerinden tekrar lisans aldıklarını tespit etti.

Mali Şube polisleri şüphelilerin bilet satıp, havayolu şirketine ödemeleri gereken bilet tutarlarını ödemeyerek zarara uğrattıklarını belirledi. Polis ekipleri 12 aylık teknik ve fiziki takibin ardından, dün saat 06.30'da İstanbul merkezli Düzce, Ağrı, İzmir, Denizli, Hatay, Van, Gaziantep'te 46 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 36 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerce, adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda belge ele geçirildi.