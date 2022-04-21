İstanbul merkezli kargo vurgunu: 30 milyon TL dolandırdılar

5 yıl önce faaliyete geçen İstanbul merkezli bir kargo firması, pandemide internet üzerinden yapılan alışveriş artışı nedeniyle bir anda büyüdü.

Firmanın büyümesiyle firma yöneticileri, Türkiye’nin dört bir yanından banka mektupları ve 4 bin 300 dolarlık teminat belgesi karşılığında 130 tane acente açtırdı.

İddiaya göre, kargo firma yetkilileri; Fatih Şahin, Fatih Şanlı, Fatih Bilgin, Ahmet Temiz'in hesaplarına acentelerin teminat bedelleri geçirildi.

Kargo firması, acente teminat bedeli karşılığında işe aldıkları yüzlerce çalışanın 3 aylık hakkedişlerini vermeyince çalışanlar, firma yöneticilerini aramak istedi.

FİRMA BOŞALTILDI

Ardından firma sahiplerinin telefonlarını açmadığını fark eden çalışanlar, yöneticiler ile konuşmak için Sancaktepe’de bulunan firmanın aktarma merkezine gelince firmanın boşaltıldığını ve etrafın yağmalandığını gördü.

81 ilde açılan acenteler ve bu acentelerde çalışanlar toplamda 30 milyon TL dolandırıldı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen mağdurlar, ödemelerini almadan merkezi terk etmeyeceklerini ve adli süreç başlatacaklarını söyleyerek, yetkililerden yardım istedi.

"200 BİN LİRANIN ÜZERİNDE MAĞDURİYETİM VAR"



Manisa’da gelen Ahmet Zengin, “Acentelik adı altında saadet zinciri, Çiftlikbank gibi. Teminat adı altında 4 bin 300 dolar gibi, her acente başına bu paraları alıp bize teminat bedeli kullanmayacaklarını söylediler. Bize güzel vaatlerle, son model arabalarla geldiler. Biz de bunlardan acentelik aldık. Ve bu paraları yatırdık. Sonra duyduk ki işte şirket batıyor, battı gibi söylentiler çıkmaya başladı. Biz tabii inanmadık. Bunun yanında kapıda ödeme kargoları falan geliyordu. Günlük toplam Türkiye geneli olarak 1 milyona yakın kasaya hakkedişleri yatırdık" dedi.



Yetkililere ulaşamayınca şirkete gitmeye karar verdiklerini anlatan Zengin, "Türkiye genelindeki arkadaşlarla toplandık ve bu şirkete geldiğimizde hurdaları bırakmışlar. Burada yığınlarını bırakmışlar. İçini boşaltmışlar, şirketten kimse yok. Toplam 200 bin liranın üzerinde mağduriyetim var.“ diye konuştu.



Ordu’dan gelen mağdurlardan Soner Şener ise “Gerçek merkez Rami'de, kargo şirketini buraya taşımışlar. Bu kargo firması yaklaşık 5-6 yıldır kurulmuş olan bir firma. Bize son 2-3 yıl acentelik veriliyor. Şu anda Türkiye genelinde yaklaşık 81 ilin tamamında acentesi var. Bizim gibi mağdur olan arkadaşlar var" sözlerini kullandı.