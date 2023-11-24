İstanbul merkezli terör operasyonu: 39 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terörle mücadele kapsamında İstanbul, Diyarbakır ve Bolu'da eş zamanlı ''Kahramanlar-29 Operasyonu'' yapıldığını bildirdi.
Buna göre; il emniyet müdürlüklerince İstanbul'da 40, Diyarbakır'ın Silvan ve Yenişehir ilçelerinde 2, Bolu'da 1 adreste düzenlenen operasyonda 39 şüpheli yakalandı.
İstanbul merkezli Diyarbakır ve Bolu'da eş zamanlı olarak düzenlenen “KAHRAMANLAR-29" Operasyonu kapsamında Bölücü Terör Örgütü Mensubu (BTÖ) 3️⃣9⃣ şüpheli şahıs yakalandı ❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 24, 2023
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
TERÖRİSTLERİ VE ONLARIN İŞ BİRLİKÇİLERİNİ İNLERİNDE YAKALAYIP… pic.twitter.com/ytp1tUHiX2
Bölücü terör örgütü tarafından eylem yapmak için görevlendirilen şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; ruhsatsız tabancalar, dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Milletimizin duaları sizinle. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek." ifadelerine yer verdi.
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