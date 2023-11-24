İstanbul merkezli terör operasyonu: 39 gözaltı

İstanbul merkezli Diyarbakır ve Bolu'da eş zamanlı olarak düzenlenen “KAHRAMANLAR-29" Operasyonu kapsamında Bölücü Terör Örgütü Mensubu (BTÖ) 3️⃣9⃣ şüpheli şahıs yakalandı ❗️ Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; TERÖRİSTLERİ VE ONLARIN İŞ BİRLİKÇİLERİNİ İNLERİNDE YAKALAYIP… pic.twitter.com/ytp1tUHiX2

Bölücü terör örgütü tarafından eylem yapmak için görevlendirilen şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; ruhsatsız tabancalar, dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

