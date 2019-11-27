İstanbul metrosuna 'mükemmellik' ödülü

İstanbul metrosu, dünyanın en prestijli organizasyonları arasında yer alan AEC Mükemmellik Ödülleri 2019’da (AEC Excellence Awards 2019), büyük ödülü kazandı.



Sektörünün oscarı olarak tanımlanan ve bu yıl 8.’si yapılan AEC Excellence Awards'da, dünya genelinde Autodesk yazılımlarıyla hayata geçen projeler yarıştı ve Türkiye adına bir ilk yaşandı.

Yarışmada, İstanbul Büyüksehir Belediyesi tarafından yürütülen İstanbul Geneli Raylı Sistem Tasarım Hizmetleri (“Altyapı Tasarımı-Orta Ölçekli Projeler” kategorisi) ve Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu projeleri (“Altyapı Tasarımı-Orta Ölçekli Projeler” kategorisi) ödüle layık görüldüler.

40 ülkeden 230 başvuru arasından, Türkiye’nin ilk defa ve üstelik iki proje ile birden ipi göğüslediği yarışmanın ödül töreni, Amerika’daki Autodesk University etkinliğinde yapıldı. Ödülleri, İBB Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol ile Gülermak-Nurol-Makyol ve Yüksel Proje ekibi teslim aldı. Projelere, 3 Aralık’ta İstanbul’da düzenlenecek Autodesk İnşaat Sektörünün Geleceği Zirvesi’nde de ödül verileceği kaydedildi.

2023 yılında tamamlanacak olan İstanbul Geneli Raylı Sistem Projesi, mevcut 5 metro hattına bağlanan 11 istasyondan oluşacak 16 km'lik bir metro hattının tasarımını içeriyor. 13 km uzunluğa ve 11 istasyona sahip Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro projesinin özelliğ ise, istasyonlar kentin çok yoğun nüfuslu bölgelerinde bulunduğu için, tasarım ve yapım çalışmalarının yüksek mühendislik tecrübesiyle hayata geçirilmiş olması.