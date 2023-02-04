İstanbul metrosundaki arıza bazı seferleri durdurdu

İstanbul'da yaşanan teknik arıza nedeniyle Aksaray-Atatürk Havalimanı ve Aksaray-Kirazlı metro seferleri yapılamıyor.

İstanbul metrosundaki arıza bazı seferleri durdurdu

'da teknik arıza nedeniyle Aksaray-Atatürk Havalimanı ve Aksaray-Kirazlı istasyonları arasındaki metro seferlerinin yapılamadığı bildirildi.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından saat 10.59'da yapılan açıklamada, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'ndaki teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Aksaray-Atatürk Havalimanı ve Aksaray-Kirazlı istasyonları arasında yapılamadığı duyuruldu.

Sefer yapılamayan Aksaray-Yenikapı arasında İETT otobüsleri ile ücretsiz ring seferi yapıldığı belirtildi. Aksaray metro istasyonu ile Yenikapı metro istasyonunda yoğunluk oluştu.

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