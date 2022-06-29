İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu CHP'den istifa etti

İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ile Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi eşi Tuba Torun CHP'den istifa etti.

Edinilen bilgilere göre, Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun ''gördükleri lüzum üzerine'' partiden ayrıldı.

Aykut Erdoğdu ve eşinin ''partisinin kendileri üzerinden yıpratılmaması amacıyla'' bu kararı aldıkları belirtildi.

CHP'NİN MİLLETVEKİLİ SAYISI 134'E DÜŞTÜ

Erdoğdu'nun istifası ile TBMM'de CHP'nin milletvekili sayısı 134'e düşerken, bağımsız milletvekili sayısı 7'ye yükseldi.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşi ile yaptığı telefon görüşmesinin kayıtları sosyal medyada yayınlanmıştı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Aykut Erdoğdu'nun eski eşinin, yeni eşi ile ilgili paylaşımlarına ilişkin yöneltilen soru üzerine, ''Sayın Erdoğdu'nun kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğine inanıyoruz'' demişti.

