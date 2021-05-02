İstanbul otogarında 5 kilogramlık 6 plastik patlayıcı ele geçirilmesiyle ilgili 3 kişi tutuklandı

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28 Nisan'da İstanbul'da bombalı eylem yapmak isterken, polis ekiplerini başarılı operasyonuyla yakalanan 3 kişinin emniyetteki sorgusu tamamlandı.

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrollünden geçirilen zanlılar İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Polis ekiplerince, otogar ve çevresinde Kovid-19 önlemleri denetimi sırasında şüphelenilen 2 kişinin kaçmaya çalışması üzerine yaşanan kovalamaca sonucu 2 terörist 5 kilogram ağırlığında plastik patlayıcı ile yakalanmıştı. Bu kişilerin sorgusu sonucu 1 kişi de Bakırköy'de yakalanmıştı.



BOMBALI SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİSTLERİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

